Dopo iPhone SE 2, Apple potrebbe lanciare iPhone SE Plus con schermo più grande

A pochi giorni dal lancio del nuovo iPhone SE 2, emerge una nuova indiscrezione sul web: Apple infatti potrebbe lanciare sul mercato una versione Plus dello smartphone, caratterizzata da uno schermo più grande rispetto ai 4,7 pollici del modello "classico" di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni.

A svelare l'indiscrezione il tipster Jon Prosser, il quale in un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale ha affermato che nei prossimi giorni potrebbe avere a disposizione delle notizie sul dispositivo.

iPhone SE Plus non è la prima volta che emerge sul web: lo scorso Marzo infatti erano state scovate delle indicazioni secondo cui Apple sarebbe al lavoro anche su iPhone 9 Plus, da presentare insieme ad iPhone 12.

Una roadmap di questo tipo perfettamente senso, in quanto il nuovo iPhone SE è stato lanciato sul mercato come il successore diretto di iPhone 8. iPhone SE Plus quindi potrebbe prendere il posto di iPhone 8 Plus, che non è più disponibile sul negozio.

Qualora la strategia di mercato dovesse rispecchiare le nostre deduzioni, il nuovo smartphone dovrebbe riprendere le stesse linee di iPhone SE 2 e basarsi sul chipset A13 Bionic. La differenza quindi sarebbe da ricercare nel display, da 5,5 pollici.

Come sempre, invitiamo a prendere con le molle le indiscrezioni, ma Prosser è stato uno dei leaker più affidabili durante la marcia d'avvicinamento ad iPhone SE 2.