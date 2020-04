iPhone SE 2 arriva nel listino TIM, con consegna a casa: ecco le offerte

TIM ha annunciato che da domani 24 Aprile sarà possibile acquistare presso i propri negozi il nuovo iPhone SE 2, lo smartphone annunciato la scorsa settimana dal colosso di Cupertino, su cui propone anche la consegna a casa.

Nonostante i negozi TIM siano rimasti aperti per garantire la connettività al nostro paese, infatti, l'operatore telefonico consente di prenotare iPhone SE 2 online per riceverlo comodamente a casa.

Gli utenti potranno preordinare già da oggi 23 Aprile iPhone SE 2 da 128GB ed iPhone SE 2 da 64 gigabyte nelle tre colorazioni disponibili sul mercato (nero, bianco e PRODUCT RED). Oltre alla possibilità di acquistarli in un'unica soluzione, TIM permette anche di scegliere il pagamento a rate a partire da 49 Euro di anticipo più 15 Euro per 30 mesi.

Nella giornata di ieri sono state pubblicate le prime recensioni di iPhone SE 2, che hanno lodato a grandi linee il lavoro portato avanti da Apple, pur mettendo in evidenza alcuni punti deboli dello smartphone come la luminosità dello schermo ed il design che per molti è diventato obsoleto.

Nel corso del 2021 potrebbe arrivare sul mercato anche il nuovo iPhone SE Plus, il modello con display più grande della linea che, secondo i rumor, potrebbe segnare il debutto della nuova tecnologia Touch ID integrata nello schermo.