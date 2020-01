iPhone SE 2: in arrivo un modello con Face ID e display da 5,4 pollici?

Si avvicina sempre più il lancio di iPhone SE 2, lo smartphone di fascia medio-bassa di Apple che secondo alcuni rumor dovrebbe debuttare sul mercato nel corso del primo trimestre dell'anno. Quest'oggi il blog MacOtakara sostiene che nei negozi potrebbero effettivamente arrivare due versioni di iPhone SE 2, tra cui una con Face ID.

Citando alcuni fornitori, il sito web afferma che Apple potrebbe lanciare un modello con Face ID a qualche mese di distanza da quello "classico" con Touch ID.

Nello specifico, la versione in arrivo nei negozi nel primo trimestre dell'anno dovrebbe sfoggiare uno schermo da 4,7 pollici, con pulsante Home con il Touch ID per le impronte digitali che consentirà di effettuare il login ed acquisti in sicurezza.

Nella seconda parte dell'anno, in autunno, insieme ad iPhone 12 potrebbe debuttare anche un altro iPhone da 5,4 pollici che sarà grande quanto iPhone 7, e sarà caratterizzato da una fotocamera posteriore "molto più grande rispetto ad iPhone 8". La novità più importante di questa variante è però rappresentata dalla presenza del sistema di fotocamere TrueDepth, che porterà al pensionamento del pulsante Home. A livello estetico i progettisti stanno lavorando per ridurre all'osso le cornici inferiori e posteriori.

In autunno quindi Apple potrebbe introdurre tra tre a quattro iPhone, nelle opzioni da 5,4, 5,1 e 6,7 pollici, tutti con display edge-to-edge, connettività 5G, fotocamere potenziate ed altro. L'iPhone SE 2 da 4,7 pollici invece dovrebbe arrivare nei negozi già nei prossimi mesi.