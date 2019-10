iPhone SE 2 in arrivo nel primo trimestre del 2020, arrivano nuove conferme

Nuove conferme su iPhone SE 2. Apple a quanto pare sarebbe realmente intenzionata a lanciare un nuovo modello del popolare smartphone lowcost. Il quadro, con il passare dei giorni, si fa sempre più completo ed oggi a conferma dei rumor arrivano nuovi rumor secondo cui il lancio potrebbe avvenire entro i prossimi sei mesi.

Secondo il popolare analista Ming-Chi Kuo, Career Technologies e Murata Manufacturing forniranno ad Apple i componenti dell'antenna per iPhone SE 2 ad inizio 2020, il che pone le basi per un lancio entro il primo trimestre dell'anno venturo. Il rapporto è in linea con quanto affermato in passato: il nuovo smartphone di Apple potrebbe davvero diventare il best buy del prossimo anno.

Kuo sostiene anche che iPhone SE 2 sarà dotato di un'antenna LCP (polimero a cristalli liquidi) che migliorerà la trasmissione wireless del dispositivo. Il design dovrebbe essere simile a quello di iPhone 8, con schermo da 4,7 pollici e pulsante Home fisico con Touch ID per il riconoscimento delle impronte digitali. Sotto la scocca invece gli utenti troveranno l'ultimo chip A13 Bionic con 3 gigabyte di RAM al suo fianco. Scartate le ipotesi dello scorso anno che parlavano di un notch.

Il prezzo ipotizzato è di 399 Dollari negli Stati Uniti, che al cambio potrebbe essere più elevato in Europa.