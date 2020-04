iPhone SE 2 si avvia più velocemente di iPhone 11: il video confronto

Dopo i benchmark in cui iPhone SE2 ha battuto i top di gamma Android, sul web è stato pubblicato un altro test. Questa volta è toccato al canale YouTube iAppleBytes, che come si può vedere nei video presenti nella notizia ha messo a confronto l'ultimo arrivato di Apple con iPhone 8, iPhone Xr ed iPhone 11.

In termini di avvio, iPhone SE 2020 si è avviato con qualche secondo di ritardo rispetto ad iPhone SE "classico", ma il filmato evidenzia come le transazioni ed animazioni del sistema operativo siano molto più fluide, così come il lancio delle applicazioni che avviene più velocemente.

Per quanto riguarda l'iPhone XR, l'avvio avviene praticamente in contemporanea con il nuovo iPhone SE 2020, mentre il discordo è diverso in termini di lancio delle applicazioni e fluidità, dove ovviamente la new entry del listino risulta essere superiore all'Xr.

Incredibilmente, però, l'iPhone SE 2 pur condividendo lo stesso processore con iPhone 11, ha fatto registrare tempi di avvio più brevi. In questo caso le prestazioni sono praticamente in linea, ma l'SE 2020 alcune applicazioni le ha aperte più velocemente rispetto al top di gamma 2019.

Per chi non avesse seguito gli aggiornamenti su iPhone SE2, lo smartphone include il processore A13 Bionic basato sul processo produttivo a 7nm, accompagnato da 3 gigabyte di RAM.