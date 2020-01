iPhone SE 2: nuove conferme sul lancio a Marzo. Produzione al via a febbraio

Un nuovo rapporto di Bloomberg rafforza ulteriormente le indiscrezioni trapelate in precedenza secondo cui Apple potrebbe lanciare il nuovo iPhone SE 2 a Marzo. Le ultime informazioni raccolte dall'agenzia di stampa sostengono che i fornitori del colosso di Cupertino daranno il via alla produzione del dispositivo a Febbraio.

Bloomberg riferisce che la presentazione ufficiale sarebbe in programma a marzo, ma non è chiaro se Apple terrà un keynote oppure se, come fatto per le AirPods Pro, lo annuncerà attraverso un semplice comunicato stampa.

A livello di specifiche tecniche, l'iPhone SE 2 (che secondo molti potrebbe chiamarsi iPhone 9) assomiglierà all'iPhone 8 ed avrà uno schermo da 4,7 pollici, mentre sotto la scocca sarà presente il processore A13, che abbiamo visto all'opera negli iPhone 11. Il sito conferma anche la presenza del Touch ID nel pulsante Home e smentisce le precedenti voci di corridoio in merito al debutto di Face ID.

In un altro rapporto, Bloomberg spiega che Apple avrebbe recentemente chiesto ai partner di aumentare la produzione della CPU A13 a causa della "domanda superiore al previsto" per i top di gamma del 2019, ma potrebbe anche trattarsi di una chiara indicazione di ciò che andremo a vedere tra qualche settimana.

Non è chiaro se Apple lancerà anche un secondo iPhone SE 2 con display da 5,4 pollici.