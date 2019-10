iPhone SE 2, nuovi iPad Pro e visore per la realtà aumenta: Apple prepara il lancio

Emergono nuove indiscrezioni su iPhone SE 2. Il popolare analista Ming-Chi Kuo ha infatti pubblicato un nuovo rapporto in cui si sofferma sui prossimi dispositivi che dovrebbe presentare la società di Cupertino, tra cui figura l'atteso smartphone low-cost di cui si era già parlato in precedenza.

Secondo quanto rivelato, Apple starebbe programmando il lancio di iPhone SE 2 e dei nuovi modelli di iPad Pro per il primo trimestre del prossimo anno. Ma non è tutto, perchè nel secondo trimestre dovrebbe toccare all'atteso visore per la realtà aumentata, soprannominato "Apple AR", di cui si discute sul web da anni.

Kuo sostiene che Apple collaborerà con alcuni "marchi di terze parti" sul lancio del primo visore, che sarà proposto agli utenti sotto forma di accessorio per iPhone. Proprio lo smartphone sarà fondamentale per l'esperienza utente, dal momento che si collegherà via wireless al cellulare. All'interno dell'headset dovrebbe esserci una nuova CPU e GPU.

Tornando ai nuovi iPad Pro, a quanto pare saranno dotati del sensore ToF 3D sulla scocca posteriore, che permetterà di ottenere dati di profondità sul mondo circostante. Attraverso questa novità Apple mira ad offrire esperienze di realtà aumentata migliori.

Per quanto riguarda iPhone SE 2, la notizia di Kuo non rappresenta una sorpresa in quanto negli ultimi tempi varie testate ne avevano parlato.

Nel rapporto si parla anche dei nuovi MacBook con le nuove tastiere al posto di quelle a farfalla, che dovrebbe arrivare nel secondo trimestre del 2020. Non è chiaro se l'analista si riferisca al MacBook Pro da 16 pollici o meno.