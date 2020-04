iPhone SE 2, online le prime recensioni: promosso il lavoro di Apple

A poco più di una settimana dalla presentazione di iPhone SE 2, le principali testate americane hanno pubblicato le prime recensioni del nuovo smartphone di casa Apple, che sembra essere stato promosso quasi a pieni voti.

The Verge ha dato allo smartphone una valutazione di 8,5/10 ed ha elogiato la durata della batteria, il supporto software garantito da Apple negli anni a venire e le prestazioni della fotocamera. Non mancano però gli aspetti negativi: nello specifico, i redattori, si sono soffermati sul design (definito "vecchio") e le cattive prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione del comparto fotografico. Secondo il popolare giornale, inoltre, lo schermo sarebbe troppo piccolo. A fine recensione viene anche consigliato l'acquisto del modello con 128GB di storage.

Marques Brownlee nella sua video recensione invece si è lamentato del display poco luminoso e dell'assenza del tap to wake. Lo youtuber però ha elogiato le prestazioni del processore A13 e la scelta di Apple con la RAM, che rende lo smartphone scattante e fluido. MKBHD sottolinea che la batteria garantisce la durata di un giorno, nonostante le dimensioni ridotte, ma si è anche soffermato sulla fotocamera che è definita "al di sopra della media per la fascia di prezzo a cui si rivolge". Anche in questo caso, il consiglio dato agli utenti è di acquistare la variante da 128GB.

TechCrunch ha definito il nuovo iPhone SE 2 "un successo" ed ha affermato che si abbina pienamente alla nuova strategia di Apple che dallo scorso anno ha deciso di focalizzarci maggiormente sui servizi. Matthew Panzarino torna sull'aspetto evidenziato da The Verge ed afferma che Apple garantirà il supporto software per 2-5 anni, il che rappresenta un plus.

Engadget ha dato ad iPhone SE 2 una valutazione di 90/100: nella recensione viene elogiato il prezzo, le prestazioni, la fotocamera ed il supporto post vendita con gli aggiornamenti software. Criticato invece il design e la scelta di Apple di non includere la modalità notte per la fotocamera. La batteria invece viene definita "ok".

Secondo le ultime indiscrezioni nel 2021 Apple potrebbe lanciare l'iPhone SE Plus, che potrebbe segnare il lancio del Touch ID sotto lo schermo al posto del pulsante fisico presente in iPhone SE 2.