iPhone SE 2 potrebbe essere dotato di un corpo in vetro per la ricarica wireless

Stando alle ultime voci di corridoio il nuovo iPhone da 4 pollici potrebbe essere rivestito da un corpo in vetro, simile a quello di iPhone 8, 8 Plus e X. Non dovrebbe essere rimosso il jack audio dal 3.5 mm, salvo una riprogettazione più completa del dispositivo da parte di Apple.

L’iPhone SE 2 dovrebbe montare il chip A10 di Apple con 2 GB di RAM e una fotocamera da 12 megapixel con acquisizione video 4K. Con l’iPhone SE di seconda generazione, Apple potrebbe offrire un terminale a basso prezzo da vendere soprattutto nei mercati emergenti. L'arrivo del dispositivo nei negozi è previsto tra marzo e aprile.