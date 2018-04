iPhone SE 2 presto in arrivo? Apple registra nuovi dispositivi in Russia

Nelle ultime ore, Apple ha registrato diversi prodotti presso l'Eurasian Economic Commission, ente che controlla i dispositivi elettronici in Russia. Secondo diverse fonti, tra questi ci sarebbe anche il tanto vociferato iPhone SE 2.

In particolare, i dispositivi registrati hanno nome in codice A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099. A2101, A2103, A2104, A2105 e A2106. Tutti i modelli sembrano disporre di iOS 11 come sistema operativo e, stando ai rumor, si tratterebbe di dispositivi non ancora in commercio, come accaduto qualche tempo fa con l'iPad da 9,7 pollici, che era apparso nello stesso database.

Questa volta, però, tutto fa pensare che si tratti di iPhone, anche se è molto presto per i "top di gamma" della società di Cupertino. Probabilmente, dunque, Apple è pronta a presentare il tanto vociferato iPhone SE 2, che farebbe la felicità di quegli utenti che da fin troppo tempo aspettano uno smartphone potente dalle dimensioni contenute.

Non è la prima volta che sul web emergono indiscrezioni sul presunto successore di iPhone SE. In passato, il sito web Tekz24 aveva sostenuto che il nuovo iPhone SE di Apple con ogni probabilità includerà un chip A10 Fusion, 2 gigabyte di RAM, e memoria interna da 32 e 128 gigabyte, con batteria da 1.700 mAh.