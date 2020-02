Per iPhone SE 2 previsto un prezzo da vero best buy: si parte da 399 Dollari

Manca sempre meno alla presentazione di iPhone SE 2, al punto che si parla di un keynote Apple ormai vicino, e sul web è emerso un nuovo rumor sul prezzo che la società di Cupertino imporrà al nuovo iPhone low-cost.

Secondo quanto raccontato da Fast Company, il prezzo di iPhone 9 (così dovrebbe chiamarsi) sarà di 399 Dollari per la versione base con 64 gigabyte di spazio di archiviazione.

Il rapporto è in linea con quanto affermato dall'affidabile analista Ming-Chi Kuo in precedenza, quando aveva previsto un costo di questo tipo. Fast Company cita fonti vicine alla catena di fornitura di Apple, e qualora dovesse rivelarsi veritiero renderebbe l'SE 2 un vero e proprio best buy per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone di fascia media.

L'iPhone 9 infatti dovrebbe sfoggiare un display da 4,7 pollici, più grande di iPhone SE 2 ma più piccolo di iPhone 11, ed il processore A13 che abbiamo visto all'opera nel top di gamma dello scorso anno, che dovrebbe garantire aggiornamenti al sistema operativo per vari anni a venire. Conferme anche per il Touch ID: Apple a quanto pare non avrebbe alcuna intenzione di portare il Face ID nel nuovo smartphone per contenere il più possibile i prezzi.