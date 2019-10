Per iPhone SE 2 prezzo di partenza di 399 Dollari. Sarà il best buy di Apple del 2020?

Un nuovo rapporto del popolare analista Apple Ming-Chi Kuo di TF Securities, è tornato sulla questione dell'iPhone SE 2, di cui si è già parlato negli ultimi giorni. Oggi però Kuo va oltre i rumor sulle specifiche, ed ipotizza anche un possibile prezzo.

A livello estetico, il dispositivo dovrebbe essere molto simile all'iPhone 8. Kuo si spinge oltre ed afferma che iPhone SE 2 arriverà nei negozi con due opzioni di memoria: 64 e 128 gigabyte, mentre gli utenti saranno in grado di scegliere tra tre diverse colorazioni (silver, space grey e red).

Interessante è la parte sul prezzo: le previsioni parlano di 399 Dollari come costo di partenza, che lo renderebbe lo smartphone Apple più economico del mercato.

La società di Cupertino però per ridurre i costi di produzione avrebbe deciso di eliminare varie funzioni, tra cui il 3D Touch che non dovrebbe essere della partita. Kuo ritiene che Apple abbia detto ai fornitori di produrre tra 2 e 4 milioni di iPhone SE 2 al mese, e le previsioni parlano di 30 milioni di unità vendute in tutto il 2020.

L'analista afferma che il prezzo di partenza di 399 Dollari sarebbe stato studiato per incentivare i proprietari di iPhone 6 e 6 Plus ad aggiornare i loro dispositivi. L'iPhone 8 da 64 gigabyte attualmente è disponibile a 449 Dollari, e non è escluso che la variante da 128GB di SE 2 possa raggiungere questo prezzo.

In linea con quanto affermato da altri analisti, Kuo conferma il 2020 come finestra di lancio.