iPhone SE 2 in realtà potrebbe chiamarsi iPhone 9: tutte le indiscrezioni

Si susseguono ormai da molto tempo le voci che voglio il ritorno della gamma iPhone SE. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, Apple potrebbe aver in realtà accantonato questa denominazione per il successore dell'iconico "smartphone compatto". Infatti, la società di Cupertino sarebbe intenzionata a chiamarlo semplicemente iPhone 9.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog, alcune fonti che si sono rivelate affidabili in passato per quanto riguarda i prodotti di Apple avrebbero descritto questa possibile evenienza. Tuttavia, sono già molte le perplessità in merito a questo rumor, visto che la società di Cupertino ha già lanciato uno smartphone chiamato iPhone X, "saltando" a piedi pari il numero 9.

Nonostante questo, iPhone 8 è uno dei dispositivi di Apple ad aver venduto di più nel corso degli ultimi anni, tanto che la società di Cupertino lo mantiene ancora disponibile tramite il suo sito ufficiale, al contrario di iPhone X. Insomma, Apple potrebbe aver pensato di sfruttare la buona nomea che si è fatto iPhone 8 tra i consumatori per lanciare un degno successore. Tuttavia, come avrete probabilmente già intuito, c'è parecchia confusione sull'argomento.

In ogni caso, vi ricordiamo che gli scorsi rumor descrivevano iPhone SE 2 (o iPhone 9, a questo punto) come uno smartphone in arrivo a marzo 2020 a un prezzo iniziale di 399 dollari. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si vocifera della presenza di un display da 4,7 pollici, di un chip A13 Bionic uguale a quello presente in iPhone 11, di 3GB di RAM LPDDR4X, di 64/128GB di memoria interna e di un pulsante Home fisico con Touch ID.