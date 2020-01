iPhone SE 2: in rete una nuova serie di video e render. Avrà il Touch ID?

Nel corso della prima metà dell'anno, Apple dovrebbe lanciare sul mercato l'atteso iPhone SE 2, che secondo molti potrebbe chiamarsi iPhone 9. In attesa di scoprire le specifiche tecniche, che sono già trapelate in parte, il popolare blog iGeeksBlog ha pubblicato una serie di render ed un filmato che mostrano il dispositivo.

La fonte OnLeaks, uno dei leaker più popolari del web, secondo cui l'iPhone SE 2 sarà esattamente come l'iPhone 8 da 4,7 pollici. A livello di dimensioni misurerà all'incirca 138,5 x 67,4 x 7,8 millimetri, quindi leggermente più spesso di quello del 2017.

OneLeaks osserva che il vetro posteriore sarà il vero elemento che differenzierà iPhone 8 dal nuovo dispositivo. E' altamente probabile il supporto alla ricarica wireless, che giustificherebbe a pieno la scelta del materiale sulla scocca posteriore.

Nei render salta immediatamente all'occhio la presenza del pulsante fisico con il sensore per le impronte digitali Touch ID, segno che evidentemente Apple ha scelto di non integrare il Face ID nel modello di fascia bassa. Inoltre, la configurazione fotografica dovrebbe essere a singola lente.

Per tutte le immagini in alta definizione vi rimandiamo alla pagina ufficiale di iGeeksBlog. L'incognita più grande al momento riguarda il nome si chiamerà iPhone 9, come ipotizzato da molti, o iPhone SE2?

Alcuni rumor emersi in precedenza parlavano del lancio di due modelli di iPhone SE 2 nel 2020, ma al momento non sono arrivate conferme.