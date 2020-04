iPhone SE 2: rivenditore cinese svela la capacità della batteria e la RAM

A poche ore dall'annuncio ufficiale di iPhone SE 2, arrivano nuove informazioni sulla scheda tecnica dello smartphone di Apple. Nel comunicato, infatti, il colosso di Cupertino non ha svelato la capacità della batteria e la quantità di RAM presente all'interno del dispositivo.

Secondo quanto svelato da China Telecom, il nuovo iPhone SE è dotato di 3 gigabyte di RAM ed una batteria da 1821 mAh.

Qualora il rapporto dovesse trovare conferme ufficiali, iPhone SE 2 avrebbe solo 1 gigabyte di RAM in meno rispetto ai top di gamma 2019, iPhone 11 ed 11 Pro che dispongono nativamente di 4GB di memoria.

Per quanto riguarda la batteria, invece, Apple ha dichiarato che lo smartphone è in grado di garantire un'autonomia di 13 ore di riproduzione video offline e fino ad 8 ore in streaming (i dati dichiarati per iPhone 11 sono rispettivamente di 17 e 10 ore). La scelta della batteria da 1821 mAh è legata ad iPhone 8, da cui evidentemente l'SE 2 non prende in prestito solo il design.

Anche in passato l'operatore aveva pubblicato informazioni di questo tipo che si sono sempre rivelate accurate. Per le conferme però bisognerà aspettare i primi teardown che presumibilmente arriveranno qualche giorno dopo il lancio.

Ricordiamo che a seguito dell'arrivo di iPhone SE 2 Apple ha interrotto la vendita di iPhone 8 ed 8 Plus.