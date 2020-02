iPhone SE 2: trapela la data di presentazione. Keynote Apple vicino?

A quanto pare, la presentazione di iPhone SE 2 sarebbe davvero vicina. Evleaks, uno dei leaker più affidabili del mercato, ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter quella che potrebbe essere la finestra di presentazione del nuovo smartphone low cost di Apple.

Secondo quanto pubblicato, l'iPhone SE 2 (o iPhone 9) verrà svelato a metà marzo nel corso di un keynote dedicato. Come mostriamo nell'infografica presente in calce, proveniente proprio dall'account Twitter di Evan Blass, l'annuncio è previsto dopo l'arrivo nei negozi del Galaxy S20, che a quanto pare sarà disponibile tra le mani degli utenti a partire dal prossimo 6 Marzo.

Questo nuovo rapporto è perfettamente in linea con quanto trapelato in precedenza: ad inizio settimana alcuni rumor riferivano che iPhone SE 2 dovrebbe presto entrare in produzione negli stabilimenti cinesi di Foxconn, nonostante i problemi con il Coronavirus che potrebbero frenare le linee produttive.

Sul nome non sono emerse indicazioni, ma negli ultimi tempi si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo cui lo smartphone potrebbe realmente chiamarsi iPhone 9 per colmare il gap che si è creato tra iPhone 8 ed iPhone X.

A livello tecnico, il dispositivo sarà dotato del processore A13 di iPhone 11, con 3 gigabyte di RAM, 3D Touch e Touch ID per le impronte digitali, a cui si aggiunge un display da 4,7 pollici.