iPhone SE 2: il video confronto con iPhone 8 nel teardown di uno youtuber

Ha debuttato la scorsa settimana il nuovo iPhone SE 2 di Apple ed una delle critiche mosse dagli utenti riguarda la somiglianza con iPhone 8, che non è più disponibile in vendita. Un video teardown pubblicato in rete da uno youtuber cinese mostra quali sono le differenze (e similitudini tra i due smartphone).

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, iPhone SE 2 ed iPhone 8 non sono identici solo a livello di design, ma anche a livello di progettazione interna.

La maggior parte delle componenti sono inoltre identiche allo smartphone di qualche anno fa, ad eccezione del modem, nel chip WiFi, nel connettore della batteria (che è lo stesso dell'iPhone 8) e nella configurazione della torcia. E' differente chiaramente anche il modulo fotografico posteriore ed il processore, dal momento che iPhone SE 2 utilizza lo stesso chip A13 presente nei top di gamma dello scorso anno.

Lo youtuber nel teardown sottolinea che molte componenti potrebbero anche funzionare in maniera intercambiabile: il display di SE2 può essere sostituito con quello di iPhone 8, e si adatta alla perfezione senza troppi problemi.

Le prime recensioni di iPhone SE2 hanno promosso a grandi linee il lavoro portato avanti da Apple: sotto la lente però è finito il design (definito da molti obsoleto) e la fotocamera.