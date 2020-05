iPhone SE 2020: per DxOMark il comparto audio è tra i migliori del mercato

L'iPhone SE 2020 è stato posto sotto la lente di ingrandimento dalla nota azienda di analisi DxOMark ed è riuscito a raggiungere di media i 70 punti dopo aver effettuato i soliti test. Si tratta di uno dato molto elevato e che permette al device di piazzarsi nelle prime posizioni nonostante sia uno smartphone di fascia media.

Il nuovo device della casa di Cupertino infatti, si piazza sotto solo ad altri due prodotti della mela, l’ iPhone 11 Pro Max e l’iPhone 11 ed a sorpresa, riesce a fare meglio del top di gamma di Samsung, il Galaxy S20 Ultra, che ricordiamo dispone di speaker realizzati in collaborazione con AKG.

Ciò dimostra come la parte audio dell’iPhone più economico sia di primissimo livello ed addirittura superiore a quello di un device di fascia alta e decisamente più costoso. DxOMark ha effettuato vari test di valutazione e nonostante qualche critica, è ormai considerata una delle società più ricercate per la valutazione dei dispositivi più popolari.

In particolare, il punteggio raggiunto dalla componente audio dell'iPhone SE 2020 è di un solo punto inferiore rispetto a quanto fatto registrare dagli smartphone della serie 11 di Apple. La combinazione dei punteggi ha consentito all’iPhone SE 2020 di piazzarsi in settima posizione nella classifica dei migliori dispositivi sotto il profilo dell’audio come dimostrato anche nella nostra recensione.

Lo smartphone è riuscito a raggiungere i 69 punti nella riproduzione audio, con aspetti come gli artefatti, il volume e la dinamica che hanno ricevuto una valutazione impressionante. Sono, invece, 73 i punti assegnati per la registrazione e per la quale, artefatti, volume, timbro ed altre voci hanno raggiunto un discreto punteggio.

Insomma, sembra che Apple abbia sviluppato degli ottimi dispositivi nell'ultimo anno, molto apprezzati dalla critica ma soprattutto dagli utenti, tanto che ieri Omdia, azienda specializzata nell'analisi dei dati, ha decretato l’iPhone 11 come lo smartphone più venduto nel primo trimestre del 2020.

Ma non sono solo gli iPhone a primeggiare nel proprio settore visto che l'azienda di Cupertino ha ricevuto un altro importante riconoscimento anche nel campo dei display.