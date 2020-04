iPhone SE 2020 'generato' da iPhone SE 2016: ecco cosa abbiamo combinato

Come abbiamo fatto ad avere sul nostro tavolo l'appena annunciata edizione 2020 dell'iPhone SE, se quest'ultima è in arrivo in Italia il 24 aprile 2020? No, non abbiamo alcun sample in anteprima: si tratta di un'interessante funzionalità messa in piedi da Apple.

In particolare, come abbiamo appreso da MacGeneration, la società di Cupertino sta dando la possibilità ai possessori di iPhone e iPad che supportano ARKit di vedere l'edizione 2020 dell'iPhone SE in realtà aumentata, in modo da comprendere al meglio le dimensioni e guardare più da vicino il dispositivo. Ebbene, avendo a disposizione l'originale iPhone SE uscito nel 2016, che è stato uno dei primi dispositivi Apple a supportare ARKit, abbiamo dato vita a una situazione "bizzarra": un iPhone SE 2016 che "genera" un iPhone SE 2020.

In ogni caso, se volete vedere anche voi il nuovo iPhone SE in realtà aumentata, vi basta seguire i passaggi che riportiamo di seguito.

Collegatevi dal vostro iPhone o iPad (deve avere il supporto ad ARKit) al sito ufficiale Apple; Scorrete la pagina, arrivando quasi fino alla fine, e premete sul collegamento "Guarda iPhone SE in AR". Non dimenticatevi di selezionare la colorazione che volete vedere, scegliendo tra Bianco, Nero e Product(RED); A questo punto, muovete il dispositivo fino a quando non compare iPhone SE 2020. Utilizzando le funzioni presenti in alto, potete scegliere se visualizzare il dispositivo in AR oppure se vedere solamente il modello 3D.

Vi ricordiamo che ARKit è supportato da iPhone 6s e superiori (iPhone SE del 2016 compreso) e iPad di quinta generazione e superiori.