iPhone SE 2 non supporta l'Haptic Touch nelle notifiche a schermo spento

Apple ha annunciato il nuovo iPhone SE 2 una decina di giorni fa, che rappresenta il device più economico nella line-up dell'ultimo anno della casa di Cupertino. In queste ore, però, è emersa una mancanza software che potrebbe lasciare con un po' di amaro in bocca gli utenti interessati all'acquisto, l'impossibilità di utilizzare l'Haptic Touch.

Girando tra i vari forum americani di Reddit o MacRumors è possibile imbattersi in numerosi thread che segnalano l'impossibilità di utilizzare l'Haptic Touch per le notifiche che compaiono sulla schermata di blocco o sul Centro notifiche.

Questa possibilità è presente invece sugli iPhone 11 ed 11 Pro. Come osservato da Matthew Panzarino di TechCrunch, non si tratterebbe di un problema software ma di una scelta volontaria da parte di Apple. Non ci sarebbero dunque all'orizzonte dei piani per risolvere questo aspetto.

L'Haptic Touch (un feedback tattile che si ottiene premendo sullo schermo tramite il Taptic Engine) è in grado di funzionare regolarmente se ci si trova nella Home dove sono presenti le scorciatoie delle app e se si ricevono notifiche con lo schermo sbloccato.



Apple è stata interrogata sulla vicenda ma non ha ancora fornito una risposta ufficiale.



Tra la caratteristiche principali del nuovo smartphone compatto troviamo l'implementazione di un hardware di fascia alta, alla pari dei ben più quotati iPhone 11 ed 11 Pro, ma ad un prezzo decisamente contenuto L'iPhone SE 2020 è risultato superiore allo stesso iPhone 11 ed a molti smartphone top di gamma del segmento Android come dimostrato da alcuni benchmark.