iPhone SE 2020 in offerta al prezzo più basso di sempre da Amazon e Unieuro

In seguito all'offerta relativa a iPhone 12, Amazon Italia torna a proporre una promozione interessante relativa a un altro smartphone di Apple uscito quest'anno, ovvero iPhone SE 2020. Tra l'altro, si tratta dei un ottimo prezzo.

Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone lo smartphone a 399,90 euro (al posto di 499 euro, sconto del 20%, ovvero di 99,10 euro). La variante coinvolta è quella da 64GB di memoria interna, disponibile nelle colorazioni Bianco, Nero e (PRODUCT)Red. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi non si passa nemmeno per rivenditori. In ogni caso, utilizzando vari tool di comparazione siamo venuti a conoscenza del fatto che si tratta del prezzo più basso di sempre per quel che concerne il prodotto su Amazon Italia.

Dando un'occhiata alle offerte relative al prodotto proposte dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato lo smartphone. Infatti, la nota catena propone il prodotto a 459 euro. Unieuro, invece, propone iPhone SE 2020 a 399,90 euro, ovvero lo stesso prezzo di Amazon Italia. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul dispositivo.

Per il resto, se volete approfondire il prodotto, potete farlo mediante la nostra recensione di iPhone SE 2020.