Niente iPhone SE 3 nel 2021: lancio rinviato al 2022?

Coloro che attendevano il nuovo iPhone SE 3 nel 2021 resteranno delusi. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’analista di JP Morgan, William Yang, la nuova generazione di smartphone di fascia media di Apple vedrà la luce solo il prossimo anno.

In una nota inviata ad AppleInsider, Yang afferma che la catena produttiva di Apple è al lavoro sul nuovo iPhone SE 3, ma il lancio sarebbe previsto solo per la prima metà nel 2022. Ovviamente, trattandosi di una finestra di lancio molto lontana, non sono emerse informazioni sul prezzo.

Non si tratta però di un fulmine a ciel sereno, dal momento che anche in passato il popolare analista Ming-Chi Kuo in uno dei suoi rapporti aveva affermato che il nuovo iPhone SE 3 non avrebbe visto la luce nella prima metà del 2021, come sperato da molti.

Yang nella nota di ricerca afferma che il design di iPhone SE 3 sarà simile a quello dei predecessori, ma a cambiare sarà il “cuore” dello smartphone: con ogni probabilità il dispositivo sarà basato sull’A14 Bionic, mentre non è chiaro se includerà qualche novità dal punto di vista fotografico o se ad esempio il pulsante Home con il Touch ID sarà spostato al lato per consentire il riconoscimento delle impronte digitali.



Nessuna informazione invece su un possibile iPhone SE Plus, che era trapelato negli scorsi mesi con tanto di scheda tecnica e schermo OLED da 5,4 pollici.