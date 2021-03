iPhone SE 3 in arrivo nel 2021: supporterà anche il 5G

Nuove conferme sul possibile rinvio di iPhone SE 3. Lo smartphone di gamma media della società di Cupertino a quanto pare quest'anno non arriverà sul mercato con una nuova versione, come affermato anche dall'analista Ming-Chi Kuo, da sempre una delle voci più affidabili sul mondo Apple.

Secondo quanto raccontato da Kuo, quest'anno Apple non porterà sul mercato iPhone SE 3, che quindi giungerà nei negozi il prossimo anno con alcune modifiche di rilievo alla scheda tecnica.

In termini di design, non dovrebbero esserci grosse novità, ed anche le dimensioni del display potrebbero restare quelle classiche da 4,7 pollici. A cambiare sarà il cuore del prodotto: è prevista l'implementazione di un nuovo processore, ovviamente più potente, e soprattutto del supporto 5G. Alcuni sono pronti a scommettere sul fatto che iPhone SE 3 utilizzerà lo stesso chipset di iPhone 13 o 14, o l'A14 Bionic.

Alcuni rapporti emersi in precedenza, però, parlavano anche del possibile arrivo sul mercato di un modello Plus di iPhone SE già quest'anno, con display da 6,1 pollici e notch sulla parte superiore del pannello. I leaker si sono detti certi dell'introduzione di una doppia fotocamera da 12 megapixel, e del supporto 5G grazie al processore A14. Non si esclude l'integrazione del sensore per le impronte digitali sul tasto laterale.