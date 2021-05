iPhone SE 3, come sarà il prossimo smartphone compatto di Apple? Immagini intriganti

Gli amanti degli smartphone "compatti" conoscono bene la gamma iPhone SE di Apple. Il modello più recente di questa serie è uscito nel 2020, ma gli appassionati di tecnologia sono sempre alla ricerca di novità e dunque è già arrivato il momento di guardare al futuro. Infatti, non sono in pochi a chiedersi come sarà iPhone SE 3.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e PhoneArena, nel corso delle ultime ore sono state pubblicate online delle immagini concept, che potete vedere a corredo della notizia, basate sugli ultimi rumor. Si tratta dunque di materiale non ufficiale: semplicemente, Apple Lab, autore delle immagini, ha voluto mettere insieme un po' tutte le informazioni trapelate online, in modo da cercare di comprendere come potrebbe essere il design del prossimo smartphone compatto dell'azienda di Cupertino.

Stando alle ultime indiscrezioni, iPhone SE 3, in alcuni casi chiamato anche iPhone SE Plus, dovrebbe disporre di un display con foro per la fotocamera posto in alto al centro. Sul retro invece, dovrebbe fare capolino solamente un sensore fotografico, affiancato dal flash LED. Per il resto, non dovrebbero mancare diverse colorazioni, dal verde al viola.

Ricordiamo che iPhone SE 3, perlomeno stando ai rumor, dovrebbe essere lanciato nel corso del 2023. Insomma, sembra ancora mancare parecchio tempo, ma perlomeno gli appassionati ora dispongono di alcune immagini per farsi un'idea preliminare in merito a quello che potrebbe essere il look del prodotto.