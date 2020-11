iPhone SE 3, emergono i primi rumor: ecco la possibile finestra di lancio

Stiamo entrando nelle settimane conclusive di questo atipico 2020. Tra i miriadi di eventi accaduti nel corso degli ultimi mesi, c'è stato anche il ritorno della gamma iPhone SE, dato che è uscito un modello 2020 che ha fatto seguito a quello del 2016. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, ora Apple potrebbe "prenderci gusto".

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e iGeneration, sono trapelate online le prime indiscrezioni relative a un possibile iPhone SE 3, ovvero al modello 2021 di questa gamma. Più precisamente, ci ha pensato il noto analista Ming-Chi Kuo, ormai ben conosciuto dagli appassionati di tecnologia, a lanciare le prime "previsioni". Infatti, Kuo ha affermato che il prossimo smartphone dalle "dimensioni contenute" di Apple dovrebbe arrivare non prima della seconda metà del prossimo anno.

A quanto pare, all'interno del settore erano già circolate delle voci di corridoio che vedevano una Apple intenta a preparare un presunto lancio nei primi mesi del 2021. Il noto analista ha, dunque, voluto smentire queste informazioni, indicando una finestra di lancio che appare più plausibile. Inoltre, nella seconda meta del prossimo anno dovrebbe chiaramente arrivare anche la famiglia iPhone 13. Insomma, il 2021 si prospetta un altro anno di novità in casa Apple.

Per il momento è ancora presto per scendere nel dettaglio dello smartphone, ma le indiscrezioni fatte trapelare da Kuo in merito alla finestra di lancio sono sicuramente interessanti. Restando nei pressi di Cupertino, vi ricordiamo che giusto ieri 10 novembre 2020 c'è stata la presentazione dei nuovi Mac con chip M1.