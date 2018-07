iPhone SE è ancora lo smartphone di Apple che fa cambiare idea a più utenti Android

Nonostante siano passati ormai oltre due anni dall'uscita di iPhone SE, lo smartphone "compatto" è ancora il dispositivo della società di Cupertino che fa cambiare idea al maggior numero di utenti Android, secondo una nuova ricerca condotta dal Consumer Intelligence Research Partners.

In particolare, lo studio in questione prende in esame gli "switcher", ovvero quella tipologia di utenti che decide di passare da uno smartphone avente un sistema operativo all'altro. Ebbene, i dati dicono che, rispetto ai clienti abituali di Apple, questa tipologia d'utenza tende ad acquistare iPhone SE con ritmi doppi. Insomma, sembra che gli utenti Android decidano di passare a iOS soprattutto per via della mancanza di alternative "compatte". Ricordiamo, infatti, che lo smartphone in questione, che monta un display da 4 pollici, viene ancora aggiornato da Apple e riceverà presto l'update a iOS 12.

Oltre a questo, un fattore fondamentale potrebbe essere il prezzo, con iPhone SE che è attualmente venduto a circa 300 euro su Amazon.it nella sua variante con 32GB di memoria interna. Un costo tutto sommato contenuto. Per ulteriori informazioni sullo smartphone in questione vi consigliamo di leggere questo articolo, dove abbiamo provato iPhone SE a distanza di due anni dalla sua uscita, e la nostra recensione dedicata.