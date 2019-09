iPhone SE si avvia più velocemente grazie ad iOS 13 e riceve le Memoji

iPhone SE è uno smartphone più unico che raro. Infatti, nonostante sia andato in pensione a ottobre 2018, l'iconico dispositivo compatto di Apple continua a dire la sua anche a oltre tre anni di distanza dal lancio originale.

Infatti, come riportato anche da ArsTechnica, iPhone SE si avvia più velocemente dell'8,1% circa rispetto a quanto avveniva con iOS 12.4.1. In particolare, ora lo smartphone impiega 12,87 secondi ad accendersi, mentre prima il tempo necessario al boot era di 14,01 secondi. Interessante notare che l'aggiornamento di iPhone SE ad iOS 13 migliora anche l'avvio delle applicazioni Note (14,1%) e Fotocamera (13,6%).

Nonostante questo, altre app, come Calendario, Messaggi e Mappe, sono peggiorate in termini di tempistiche di avvio. Tuttavia, in linea generale Apple sembra aver fatto un buon lavoro per quanto riguarda l'ottimizzazione dell'aggiornamento ad iOS 13 di iPhone SE. Non si tratta assolutamente di una cosa scontata, visto che stiamo parlando di uno smartphone uscito in Italia il 5 aprile 2016, ovvero più di tre anni fa.

Per curiosità, abbiamo voluto provare anche noi a installare iOS 13 sul nostro iPhone SE e possiamo confermare le ottime sensazioni espresse dai test di ArsTechnica. Inoltre, l'update all'ultima major release ha finalmente introdotto le Memoji anche per gli smartphone montanti il chip Apple A9. Questo significa che adesso anche i possessori di iPhone SE possono creare degli sticker visivamente simili alla propria faccia. Oltre a questo, sono ovviamente disponibili anche tutte le altre novità introdotte da iOS 13, dal tema scuro alla rotazione dei video dall'app Foto passando per il testo in tempo reale delle canzoni su Apple Music e per la modalità "panorama" di Mappe.