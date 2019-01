iPhone SE è già sold out: Apple ha venduto tutte le unità presenti in magazzino

Non sono passate nemmeno 48 ore dal ritorno in vendita di iPhone SE. Ebbene, le unità rimaste in magazzino ad Apple sono già state tutte vendute e il sito ufficiale della società di Cupertino è stato "preso d'assalto" dai fan che non vedevano l'ora di poter mettere le mani sullo smartphone, oramai finito fuori produzione.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, le scorte sono finite già da qualche ora. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che la società di Cupertino aveva nuovamente reso acquistabile iPhone SE dal suo sito ufficiale statunitense nella giornata del 19 gennaio 2019. Nonostante questo, a quanto pare i pezzi erano limitati e si trattava solamente delle ultime unità presenti in magazzino, che Apple avrebbe deciso di vendere per fare un po' di cassa, visto il recente calo delle vendite.

iPhone SE veniva venduto a 249 dollari nella variante da 32GB e 299 dollari per il modello da 128GB. Si trattava di prodotti nuovi e ancora imballati. Vi ricordiamo che lo smartphone, andato "in pensione" nell'ottobre del 2018, montava uno schermo da 4 pollici ed era in tutto e per tutto uno smartphone top di gamma dell'epoca. Attualmente, iPhone SE ha ricevuto tutti gli ultimi aggiornamenti di iOS e prima di essere rimosso dal mercato stava ancora vendendo bene.