iPhone SE Plus avrà lo stesso design di iPhone 11, ma arriverà nel 2021

Nella giornata di ieri abbiamo riportato i nuovi rumor su iPhone SE Plus, il nuovo smartphone di fascia media di Apple che dovrebbe prendere il posto dei iPhone 8 Plus. Secondo quanto riferito da Ming-Chi Kuo, però, il lancio sarebbe stato rinviato al 2021.

Nella stessa nota in cui ha parlato dei presunti ritardi con iPhone 12, il popolare analista afferma che Apple probabilmente lancerà iPhone SE Plus nella seconda metà del prossimo anno. "Avevamo previsto che Apple avrebbe lanciato il nuovo modelli di iPhone nel primo semestre del 2021. Tuttavia, riteniamo che il lancio probabilmente sarà rinviato alla seconda metà del prossimo anno" si legge nella ricerca.

Secondo i rumor emersi negli ultimi giorni, iPhone SE Plus dovrebbe sfoggiare un display da 5,5 o 6,1 pollici con design simile ad iPhone 11 ed 11 Pro. A differenza di iPhone SE, però, non utilizzerà il Face ID ma il Touch ID integrato nel pulsante d'accensione integrato sul lato destro del dispositivo.

E' chiaro che senza Face ID, iPhone SE Plus includerà un notch più piccolo dal momento che dovrà contenere solo la fotocamera FaceTime per i selfie, senza tutte le componenti per il riconoscimento facciale.

Kuo non ha fornito alcuna indicazioni sul possibile prezzo, ma probabilmente sarà più basso rispetto ai top di gamma.