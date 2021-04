iPhone SE Plus avrà uno schermo da 6,1 e sarà notchless: in arrivo nel 2023

Mentre si continua a parlare dell'iPhone SE 3 in arrivo nel 2021, l'analista Ross Young in una nuova nota di ricerca si è soffermato sull'iPhone SE Plus, che a quanto pare Apple non dovrebbe lanciare nei negozi nel corso dell'anno in corso. Il dispositivo, però, rappresenterà un'evoluzione importante a livello di design e specifiche tecniche.

Secondo Ross Young, infatti, l'iPhone SE Plus sarà caratterizzato da uno schermo da 6,1 pollici e potrebbe essere il primo smartphone economico di Apple ad essere senza notch. Il colosso di Cupertino a quanto pare potrebbe optare per un foro sul display per integrare la lente per i selfie.

Questo rapporto è in linea con quanto affermato in precedenza dall'analista di TF International Securities, Ming-Chi Kuo, il quale ha previsto che Apple potrebbe rilasciare alcuni modelli di iPhone con display perforato nel 2022.

iPhone SE Plus del prossimo anno dovrebbe riprendere quindi lo chassis di iPhone 14 o iPhone 14 Pro, anch'essi pronti a salutare il notch a favore di una soluzione diversa.

Kuo aveva anche aggiunto che l'iPhone SE Plus non dovrebbe supportare il Face ID, ma sarà basato sul Touch ID integrato nel pulsante di accensione laterale, sulla scia di quanto fatto da Apple con l'iPad Air 4. Non è chiaro se i piani siano rimasti questi o meno, ma non è da escludere che possano cambiare.

Il lancio di iPhone SE Plus secondo Young sarebbe previsto nel 2023.