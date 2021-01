iPhone SE Plus si mostra sul web con la scheda tecnica: sarà più caro di SE 2?

Il sito web slovacco SvetApple ha pubblicato una serie di render e la possibile scheda tecnica della prossima generazione di iPhone SE che Apple dovrebbe lanciare nel corso dei prossimi mesi. Pur non garantendo l'affidabilità completa, però, le informazioni ci danno un'interessante panoramica di come potrebbe essere lo smartphone.

Non è escluso che Apple decida di battezzare lo smartphone semplicemente iPhone SE 2021, o iPhone SE 3, ma la cosa che salta immediatamente all'occhio dalle immagini è la fotocamera incorporata nello schermo che, però, sembra improbabile possa debuttare nel dispositivo di fascia media e non nei top di gamma in arrivo a fine anno.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, invece, si parla di uno schermo OLED da 5,4 pollici con risoluzione di 2340x1080 pixel. Nel rapporto si fa anche riferimento ad un sensore per le impronte digitali Touch ID integrato direttamente nel pulsante di accensione, in maniera analoga a quanto avvenuto con l'iPad Air di quarta generazione che abbiamo avuto modo di vedere qualche mese fa.

Confermata la singola fotocamera posteriore, da 12 megapixel grandangolare, con supporto allo Smart HDR 3 e la modalità ritratto.

Sotto la scocca invece si fa riferimento al processore A14 Bionic, con Neural Engine e 4 gigabyte di RAM. Confermato anche il supporto MagSafe, mentre per quanto riguarda le opzioni di memoria nella scheda si parla di opzioni da 64, 128 e 256 gigabyte.

Il prezzo, secondo SvetApple, dovrebbe essere più alto rispetto a quello dello scorso anno.