iPhone SE 2022: secondo un report la produzione è iniziata, quando sarà annunciato?

Secondo esperti del mondo Apple come Mark Gurman e Ming-Chi Kuo, iPhone SE 2022 potrebbe arrivare già a marzo. A dare un'ulteriore conferma di questa finestra di lancio è il portale DigiTimes, che cita alcuni fonte interne all'industria dei chip, le quali hanno confermato che la produzione di componenti per iPhone SE è in corso a ritmi sostenuti.

Secondo DigiTimes, l'informazione punta chiaramente ad un'uscita di iPhone SE nella prima metà del 2022. Il report del portale stabilisce che "I fornitori di VCM (Voice Coil Motor) non prevedono tagli negli ordini per i nuovi iPhone: i produttori di VCM, insieme ad altri fornitori di componenti, non hanno visto tagli nella produzione di iPhone fino ad oggi, e si stanno preparando per la produzione delle scorte della prossima generazione di device della serie iPhone SE, il cui lancio è programmato per la prima metà del 2022".

La notizia è interessante per due motivi: il primo è, ovviamente, che il report di DigiTimes conferma la finestra di lancio di iPhone SE 2022; il secondo, invece, è che sembra rispondere ai rumor sul taglio della produzione di iPhone 13 circolati negli scorsi giorni. In particolare, Bloomberg riportava che Apple avrebbe ridotto le richieste di componenti per iPhone 13 presso i suoi fornitori a causa della riduzione della domanda del device intorno a Natale, dovuta a sua volta alla difficoltà di reperimento del device. Il report di DigiTimes, invece, suggerisce che i tagli produttivi previsti da Bloomberg non si siano verificati.

Tornando ad iPhone SE 2022, comunque, qualche giorno fa l'analista Ming-Chi Kuo ha fatto le sue previsioni per il device, dicendo che esso avrà uno schermo da 4.7" e 3 GB di RAM, come l'iPhone SE 2020, insieme probabilmente allo stesso chip A15 Bionic usato da iPhone 13 ed a un modem 5G. Inoltre, il device dovrebbe avere ancora il supporto per il Touch ID.