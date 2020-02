iPhone SE2 in arrivo il 31 Marzo? Sul web anche la possibile data di lancio

Ancora una volta sul web si parla del possibile keynote Apple di Marzo, nel corso del quale il colosso di Cupertino dovrebbe presentare il nuovo iPhone SE2, che secondo molti potrebbe chiamarsi iPhone 9. Dalla Germania arriva un rumor secondo cui l'evento di presentazione sarebbe in programma a fine marzo.

La data scelta dalla compagnia californiana per togliere il velo dall'attesissimo iPhone low-cost sarebbe il 31 Marzo, con debutto nei negozi previsto per il 3 Aprile.

Qualora il rumor dovesse trovare conferma, non si tratterebbe certo di una novità in quanto Apple non è nuova ad eventi a Marzo. Nel 2018 ha infatti svelato i nuovi modelli di iPad proprio nel terzo mese dell'anno, mentre l'anno scorso sempre a Marzo ha tolto il sipario dai nuovi servizi come Apple Arcade e la Apple Card. Quest'anno evidentemente toccherà allo smartphone di fascia bassa.

Alcune indiscrezioni trapelate la scorsa settimana parlavano di un prezzo di partenza di 399 Dollari per iPhone SE2, mentre è dato praticamente per certo il via alla produzione.

iPhone 9 (o iPhone SE2) sfoggerà un display da 4,7 pollici, con processore A13 che abbiamo già avuto modo di vedere all'opera su iPhone 11 dello scorso anno. Confermata anche la presenza del Touch ID.