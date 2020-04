iPhone SE2 batte i top di gamma Android ed iPhone 11 nei test delle prestazioni

A pochi giorni dall'arrivo sul mercato di iPhone SE2, vari siti stanno analizzando il nuovo smartphone della società di Cupertino. Particolarmente interessante sono i test di AnandTech, in cui è stato messo a confronto lo smartphone con altri modelli di iPhone ed i top di gamma di Samsung, Huawei, ASUS, Sony, LG, Google ed OnePlus.

Il risultato è stato sorprendente: iPhone SE2 li ha superati tutti in termini di prestazioni, ed in una prova si è piazzato davanti anche ad iPhone 11.

AnandTech ha effettuato vari benchmark: il primo ha interessato le prestazioni javascript, ed ha visto iPhone SE2 appena dietro iPhone 11 in Speedometer 2.0, mentre lo ha superato nella classifica di JetStream2. Nessuna storia invece per i dispositivi Android: l'SE2 è stato due volte più veloce del Samsung Galaxy S20 Ultra.

Nel benchmark WebXPRT 3, che misura le prestazioni web, iPhone SE2 è stato superato da iPhone 11, ma secondo alcuni tale punteggio potrebbe essere dettato dalla batteria più grande che garantisce una maggiore efficienza energetica.

In Basemark GPU 1.20, lo smartphone low-cost di Apple ha superato il Samsung Galaxy S20 Ultra, mentre in GFXBench ha staccato in maniera importante tutti i concorrenti Android. E' qui che si è piazzato davanti ad iPhone 11, nei benchmark Vulkan / Metal off-screen.

La lista completa dei risultati può essere consultata attraverso questo indirizzo.