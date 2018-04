iPhone SE2 in arrivo a Maggio senza jack e Face ID

Le indiscrezioni su iPhone SE2 sono ormai presenti sul web da tempo e, sorprendentemente, è diventato lo smartphone più atteso da parte dei fan di Apple. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i rumor sul dispositivo e secondo gli ultimi rapporti, potrebbe vedere la luce a maggio.

Ciò che desta più sorpresa però non è il periodo di lancio, che comunque non coincide con quelli storici, quanto la scheda tecnica.

Secondo quanto riferito dal sito giapponese Macotakara, infatti, iPhone SE2 dovrebbe arrivare sul mercato senza jack per le cuffie, e con processore A10 Fusion al suo interno. Il sito cita fonti vicine alla catena di montaggio e di fornitura, sostenendo che l'iPhone SE di seconda generazione sarà annunciato a maggio, confermando di fatto alcuni documenti presentati presso alcune agenzie governative europee in cui si leggeva che il dispositivo avrebbe visto la luce proprio nel giro di poche settimana.

A livello di design, iPhone SE2 dovrebbe essere molto simile al primo modello, ed a quanto pare Apple avrebbe anche deciso di tenere il Touch ID, senza sostituirlo con il Face ID come ipotizzato da molti. La scelta ovviamente è da ricercare nel fatto che Tim Cook e soci avrebbero deciso questo approccio per ridurre quanto più possibile i costi di produzione e quindi anche il prezzo pubblico del dispositivo. Discorso diverso per l'ingresso da 3,5 millimetri per le cuffie, che dovrebbe essere rimosso.

Inoltre, iPhone SE2 dovrebbe anche includere la ricarica wireless, ma non è chiaro se ciò comporterà l'introduzione di una scocca in vetro al posto dell'alluminio o meno. Il fatto che si parli di un processore A10 Fusion, inoltre, comporterà il supporto alle registrazione HEIF / HEVC per i media.