iPhone SE2: nuove conferme sulla presenza del Notch

Al momento non sappiamo se si tratta di un fake o meno, ma sul web da qualche ora sta circolando la fotografia che vi proponiamo in calce, in cui vengono ritratte due pellicole che, secondo molti, sarebbero dell'iPhone SE2, lo smartphone che Apple ancora non ha annunciato e secondo molti potrebbe vedere la luce alla WWDC.

La fotografia è stata pubblicata su Twitter dal leakster Sonny Dickson. La protezione per lo schermo viene messa a confronto con quella di iPhone X e, come si può vedere, a primo acchito sembra essere molto simile a quella dello smartphone top di gamma 2017 della compagnia di Cupertino, incluso il ritaglio per il sistema TrueDepth e gli angoli arrotondati.

Tuttavia, ci sarebbero delle differenze sostanziali. Il notch, infatti, come notato da molti sembra essere significativamente più basso, il che vuol dire che tutto il sistema di riconoscimento facciale montato sulla scocca posteriore potrebbe essere più piccolo. Una scelta del genere andrebbe incontro a quelle che sono le critiche che molti utenti Apple hanno rivolto alla compagnia. Ciò lascia anche intendere che il notch che probabilmente vedremo nel top di gamma in arrivo il prossimo autunno sarà più piccolo e di dimensioni ridotte.

Non è la prima volta che sul web emergono indiscrezioni del genere, ma come sempre vi invitiamo a prenderle con le pinze in quanto potrebbero anche trattarsi di indicazioni non vere.