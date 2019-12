iPhone SE2: in rete trapela un presunto video hands on. Le immagini vi sorprenderanno però

Secondo alcuni rumor, Apple dovrebbe lanciare iPhone SE2 a marzo , ma in attesa delle conferme di rito sul web è già trapelato un presunto video hands on che mostra il dispositivo del colosso di Cupertino.

La pubblicazione è avvenuta su Slashleaks da Leakspinner, un leaker che ha una percentuale di accuratezza del 75% e che è uno dei più affidabili tra quelli presenti sul sito.

Il dispositivo nelle fotografie, che proponiamo in calce, è molto simile ad iPhone 11 Pro, sia a livello di scocca posteriore che scocca frontale: è presente il modulo fotografico a tripla lente, ed un notch come quello presente sugli iPhone top di gamma.

Come sempre non riusciamo a garantirvi l'assoluta veridicità delle immagini, e come sempre vi invitiamo a prenderle con le pinze in quanto potrebbe trattarsi anche di un fake. Il fatto che sia stata pubblicata da una fonte affidabile, però, ci spinge verso la direzione opposta ma per le conferme di rito probabilmente bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Alcuni rumor trapelati nelle passate settimane sostenevano che iPhone SE2 potrebbe chiamarsi iPhone 9, per colmare il vuoto tra iPhone 8 ed iPhone X, che ha fatto "saltare" un numero a livello di nomenclatura.

La presentazione ufficiale sarebbe in programma a marzo.