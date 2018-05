iPhone SE2 riprenderà il Notch da iPhone X? Lo confermano alcune custodie

A distanza di qualche giorno dalle ultime notizie, emergono le prime indiscrezioni su iPhone SE2, lo smartphone di fascia bassa che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare nel corso dell'anno e che è già trapelato nelle scorse settimane. Questa volta la fonte è un produttore di case e custodie.

Si tratta di Olixar, il quale nel proprio listino ha aggiunto una protezione per lo schermo che conferma una voce già pubblicata in precedenza e che evidentemente corrispondeva alla realtà.

Sembra infatti che iPhone SE2 riprenderà una delle caratteristiche tecniche/estetiche che ha più diviso gli utenti e coloro che hanno deciso di acquistare iPhone X: il Notch frontale. Come vi mostriamo nella fotografia presente in calce, la protezione per lo schermo include proprio il ritaglio per la fotocamera frontale, ed inoltre non sembra essere presente nemmeno il pulsante Home in basso, segno che evidentemente almeno la scocca anteriore sarà molto simile al top di gamma 2017.

Ovviamente almeno al momento non sappiamo se la presenza del Notch ed assenza del pulsante Home comporterà la presenza del sistema di riconoscimento facciale Face ID o meno, ma il render pubblicato in rete farà senza dubbio discutere e dividerà nuovamente gli utenti.

Olixar, contattato da 9to5Mac, ha diffuso anche altre informazioni sugli schemi di iPhone SE2. A quanto pare il dispositivo sarà lungo quasi 120 millimetri ed avrà una larghezza di 54,82 millimetri, di cui 18,7 millimetri occupati dalla tacca. Il Notch, quindi, sarà significativamente più piccolo di quello incluso su iPhone X, un'indicazione che lascia intendere come iPhone SE2 con ogni probabilità non includerà il sistema TrueDepth, ma alla luce dell'assenza del pulsante Home sarà interessante capire come Apple gestirà lo sblocco.