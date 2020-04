iPhone SE2 potrebbe essere svelato la prossima settimana. iPhone 12 ad ottobre?

Un nuovo rapporto pubblicato in rete riferisce che il nuovo iPhone SE2 sarà svelato la prossima settimana. L'indicazione arriva da una nota di ricerca della società cinese GF Securities, che è stata pubblicata da MacRumors e che porta la firma dell'analista Jeff Pu.

Secondo Pu, il successore dell'iPhone SE, sarà lanciato a metà aprile, probabilmente già la prossima settimana. Apple al momento non ha annunciato alcun keynote e vista la situazione legata alla pandemia di Coronavirus, è improbabile che il dispositivo venga svelato attraverso un evento; più probabile che la società di Cupertino si affidi ad un comunicato stampa, che è già stato utilizzato di recente per annunciare i nuovi iPad Pro ma anche lo scorso anno per le AirPods Pro.

Il nuovo iPhone SE2 dovrebbe sfoggiare una scocca simile ad iPhone 8, con display da 4,7 pollici, pulsante Home con il sistema Touch ID per le impronte digitali, processore A13, 3 gigabyte di RAM e fino a 256GB di spazio di archiviazione.

Il lancio sembra essere davvero imminente, come confermato da alcuni riferimenti ad iPhone SE2 scovati la scorsa settimana nel sito web di Verizon.

Per quanto concerne gli iPhone 12, Pu sostiene che la fase EVT (Engineering Verification Test) per i modelli da 5,4 e 6,1 pollici potrebbe essere estesa di due settimane fino alla fine di Aprile, ed a metà maggio per quello da 6,7 pollici. Di conseguenza, l'analista prevede che le varianti da 5,4 e 6,1 pollici dello smartphone saranno disponibili a Settembre, mentre quella da 6,7 pollici potrebbe arrivare nei negozi ad Ottobre. Per ridurre all'osso i ritardi quindi Apple, quindi, potrebbe seguire la strategia di iPhone Xs ed iPhone Xr, con il lancio articolato in due tranche.