iPhone SE2 trapela nuovamente in rete. Il lancio sembra ormai imminente

Nuovi riferimenti su iPhone SE2 sul web. A scovarli il popolare leaker Jon Prosser sul sito web dell'operatore telefonico americano Verizon, che in una pagina ha inserito nella lista degli smartphone anche "iPhone 9", il nome alternativo dato da molti allo smartphone low cost della compagnia americana.

Nello specifico, l'indicazione è presente nella pagina relativa al servizio di permuta, ed ovviamente non include alcuna indicazione sulla data di lancio.

Alcuni rumor trapelati negli scorsi giorni parlavano di una presentazione di iPhone SE2 in programma il 3 Aprile, ma come abbiamo avuto modo di vedere, le indiscrezioni non si sono concretizzate ed al momento non sono disponibili indicazioni sul reveal. Altri rapporti pubblicati in passato invece indicavano il 15 Aprile come data di lancio di iPhone 9, ma anche a riguardo non sono emerse nè conferme, tanto meno smentite. La verità potrebbe quindi essere nel mezzo.

La cosa che appare certa è rappresentata dall'imminenza dell'annuncio, visto che anche il produttore Belkin ha aggiornato il proprio sito web per aggiungere i prodotti compatibili con iPhone SE2, iPhone 8 ed iPhone 8, che a quanto pare condivideranno il design.

Apple al momento non ha in programma alcun evento, ma vista la situazione mondiale legata alla diffusione del Coronavirus, potrebbe svelare lo smartphone attraverso un comunicato stampa.