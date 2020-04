iPhone SE2: trapelano prezzi, colorazioni e modelli. Lancio già oggi?

Un nuovo leak riferisce che Apple potrebbe presentare il nuovo iPhone SE2 già nella giornata di oggi. A pubblicare l'indiscrezione 9to5Mac, che ha avuto modo di mettere le mani su un rapporto che ha svelato anche le colorazioni, i diversi modelli ed i prezzi dello smartphone low-cost.

Per quanto riguarda le opzioni di colorazione, iPhone SE2 sarà disponibile in White, Black e PRODUCT (RED), nelle opzioni di storage da 64, 128 e 256 gigabyte.

Sono trapelate anche le custodie che saranno commercializzate da Apple insieme al dispositivo. Gli utenti potranno scegliere tra bianco e nero in silicone e rosso, nero e blu notte in pelle.

A livello di prezzo invece non sono emerse novità di rilievo. In precedenza il popolare analista Ming-Chi Kuo aveva raccontato che iPhone SE2 dovrebbe avere un prezzo di partenza di 399 Dollari, ma non aveva mai parlato di un modello da 256GB.

Un aspetto molto interessante che merita menzione è che il nuovo smartphone dovrebbe chiamarsi semplicemente "iPhone SE", e non iPhone SE2 o iPhone 9 come ipotizzato in precedenza. Sotto la scocca dovrebbe essere presente il chip A13 che abbiamo avuto modo di vedere su iPhone 11, iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max.

Un rapporto pubblicato qualche giorno fa riferiva che la presentazione sarebbe in programma il 15 Aprile, con lancio previsto per la settimana successiva, ma queste nuove indiscrezioni cambiano tutte.