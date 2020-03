iPhone SE2 sempre più vicino: al via la produzione. Presentazione a marzo?

Il lancio di iPhone SE2 a quanto pare è sempre più vicino. Secondo quanto riportato dal DigiTimes, il nuovo smartphone di fascia media della società di Cupertino è entrato nella fase finale dI verifica della produzione presso lo stabilimento di Zhenghou, in Cina.

A questo punto si fa sempre più probabile il lancio a marzo, ed infatti molti ipotizzavano una presentazione già per il 31 del mese, con inizio della commercializzazione previsto per il 3 Aprile successivo.

Nelle passate ore si era ipotizzato anche un rinvio di iPhone SE2 a causa del Coronavirus, ma al momento non sono arrivate conferme o smentite da questo fronte.

iPhone SE2 dovrebbe sfoggiare uno schermo LCD da 4,7 pollici con Touch ID integrato nel pulsante Home, chip A13 più veloce e 3 gigabyte di RAM. E' stimato un prezzo di circa 399 Dollari negli Stati Uniti. Il dispositivo potrebbe chiamarsi iPhone 9 per colmare, a livello di nome, il gap creato tra iPhone 8 ed iPhone X.

A giudicare dai commenti, lo smartphone potrebbe essere uno dei più attesi sul mercato da parte degli utenti Apple, che l'hanno a lungo richiesto alla compagnia americana.

Apple però al momento ancora non ha annunciato la data ufficiale del keynote, che alla luce delle misure messe in atto anche in alcuni stati degli USA potrebbe essere trasmesso solo in streaming.