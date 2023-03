iPhone sigillato di prima generazione all'asta: il prezzo supera i 50.000 Dollari!

Si moltiplicano i casi di iPhone di prima generazione venduti all'asta per delle cifre veramente stratosferiche: dopo che un device era stato battuto a quasi 40.000 Dollari a ottobre 2022 e un altro ha raggiunto i 60.000 a febbraio, ora un terzo iPhone del 2007 è stato venduto all'asta al prezzo di ben 54.000 Dollari.

Stando a quanto riporta Macrumors, il device venduto era un iPhone di prima generazione mai aperto, dotato di scatola originale ancora sigillata e incellophanata. Il prezzo originale del dispositivo era di 599 Dollari alla release nel 2007, ma negli ultimi anni è rapidamente cresciuto, per poi assestarsi, nelle scorse ore, attorno ai 54.000 Dollari ad un'asta di RR Auctions.

La descrizione del prodotto sul sito web della casa d'aste, inoltre, ci spiega che esso è un "Apple iPhone originale di prima generazione, mai aperto, con modello A1203 e ordine MA712LL/A da 8 GB. Il box mostra una fotografia a grandezza naturale dello smartphone con dodici icone sullo schermo, che indicano che il device è stato tra i primi mai prodotti da Apple, nel 2007. Nelle versioni successive, infatti, troviamo una tredicesima icona per iTunes. Il venditore ha spiegato di aver comprato il telefono al rilascio nel 2007, ma di averne anche ricevuto un altro lavorando come impiegato Apple: uno dei due, quindi, non è mai stato aperto".

Negli scorsi mesi, i casi di iPhone originali, per giunta mai aperti, finiti nel mondo delle aste sono stati numerosi: vi abbiamo già citato quello venduto a ottobre 2022 a 40.000, ma a fine febbraio un altro iPhone del 2007 è stato venduto alla cifra di circa 63.000 Dollari, mentre ad agosto un device dello stesso tipo era stato messo all'asta a 35.000 Dollari. Il trend, al netto di qualche oscillazione, sembra dunque essere quello verso l'aumento costante dei prezzi dei primi iPhone sigillati, che d'altro canto stanno diventando sempre più rari sul mercato.