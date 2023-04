Su quali iPhone smetterà di funzionare l'App Store a metà 2023? La questione

È notizia di qualche settimana fa che Apple potrebbe disattivare i servizi sui vecchi iPhone tranne iCloud. Tra gli interessati dovrebbe esserci anche l’App Store, che come noto rappresenta l’unico sistema per effettuare il download delle applicazioni.

Le indiscrezioni - che ancora non hanno trovato conferme ufficiali nel momento in cui stiamo scrivendo - parlano di una nuova politica che dovrebbe interessare iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ed Apple TV con iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 e tvOS 11.

L’insider StellaFudge ha spiegato su Twitter che “dall’inizio di maggio, l’accesso ai servizi Apple, ad eccezione di iCloud, non sarà più possibile sui dispositivi che eseguono: iOS 11-11.2.6[…] Probabilmente riceverai una notifica che ti chiederà di aggiornare”.

Soffermandoci esclusivamente agli iPhone, l’App Store potrebbe non diventare più accessibile sugli iPhone 5 e versioni precedenti. Discorso diverso per coloro che utilizzano un iPhone 7: questi corrono il rischio di essere tagliati fuori dall’App Store, ma non in maniera definitiva dal momento che il software di sistema può essere aggiornato ad iOS 15, che quindi dovrebbe consentire di continuare ad utilizzare le nuove funzionalità e l’App Store.

A questo punto non ci resta che attendere le conferme ufficiali che potrebbero arrivare già a Giugno nel corso della WWDC 2023.