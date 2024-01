iPhone soffre il confronto con i Pixel nell'ultimo spot di Google post Capodanno

Nuovo spot della serie iPhone vs Pixel di Google. Questa volta, i due smartphone sono alle prese con una chiacchierata la mattina di Capodanno ed i postumi post-sbornia del Melafonino, che si risveglia sdraiato sul pavimento, il che porta il Pixel a chiedergli se è stata una notte impegnativa.

Lo spot continua con un racconto di quanto accaduto nelle ore precedenti, quando i due hanno partecipato ad una festa con tante persone che si facevano troppe foto di gruppo. “Ed in ogni foto, qualcuno batteva le palpebre o distoglieva lo sguardo dall’obiettivo”, come raccontato dall’iPhone, evidentemente contrariato per non essere riuscito a scattare una fotografia in grado di soddisfarlo.

Anche il Pixel racconta di essere stato di fronte alla stessa situazione, ma la differenza viene rimarcata dall’iPhone: “io non ho la funzionalità Best Take come te, quindi non posso combinare le migliori riprese in un unico scatto”. L’iPhone quindi racconta di essere stato costretto a scattare molte più foto per ottenerne una accettabile, rispetto al Pixel. Tuttavia, ciò ha fatto scaricare la batteria e crescere il rullino fotografico che si è riempito. Secondo il Pixel, l’iPhone avrebbe dovuto semplicemente inviarmi le foto per fargliele sistemare, grazie alla sua intelligenza artificiale che può combinare le immagini anche se non sono state scattate da lui.

Dopo lo spot in cui iPhone 15 aveva paura del Pixel 8, il colosso di Mountain View utilizza ancora toni simpatici e leggeri per rimarcare le differenze tra i due top di gamma 2023.