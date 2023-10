Alcuni iPhone si spengono improvvisamente di notte: la colpa è di iOS 17.0.3?

Alcuni utenti hanno segnalato che i loro iPhone si spegnerebbero improvvisamente durante la notte, disattivando alcune funzionalità. Secondo molti, la colpa sarebbe da imputare al recente iOS 17.0.3, che Apple ha pubblicato la scorsa settimana per risolvere il surriscaldamento di iPhone 15 Pro Max.

In un thread pubblicato su Reddit, gli utenti lamentano che questo bug porterebbe problemi non di poco conto, come appunto la disattivazione della sveglia, il che può causare non pochi grattacapi se la mattina ci si deve svegliare per andare al lavoro.

Ma come controllare se anche il vostro smartphone è interessato? Le opzioni sono due:

Aprite l’applicazione Impostazioni, e quindi nel pannello “Batteria” verificate se nel grafico è presente qualche intervallo tra le barre verdi;

Verificate se la mattina il vostro iPhone vi chiede il codice di sblocco: in caso affermativo significa che durante la notte si è spento e riacceso.

Anche sul forum di 9to5Mac alcuni utenti hanno lamentato problemi di questo tipo. Su MacRumors un utente scrive quanto segue: “quindi il mio iPhone 15 Pro Max con iOS 17.0.3 si è riavviato spontaneamente ieri sera (10 ottobre intorno all'01:00 CET). Lo stesso è successo a 3 miei amici con lo stesso iPhone e lo stesso iOS, e a qualcun altro con un iPhone 13 Mini, anche lui sullo stesso iOS”.

Il problema non sarebbe limitato ad iPhone 15 ma anche ai modelli precedenti. Probabile si tratti di un bug introdotto da Apple con iOS 17.0.3.