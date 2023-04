Quali iPhone supportano l'eSIM? Ormai sono tanti

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 15 potrebbe essere senza slot SIM anche in Europa. Apple già lo scorso anno negli USA ha puntato sulle eSIM, ed infatti gli iPhone 14 acquistati in America non sono provvisti dell’apposito slot.

Le intenzioni sono quindi di rendere le sim dematerializzate uno standard, ma quali degli iPhone attualmente in commercio le supportano?

Apple nella documentazione ufficiale spiega che le eSIM sono disponibili su iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr e modelli successivi. La lista completa dei modelli compatibili è la seguente:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE

In Italia inoltre sono molto diffuse anche tra gli operatori, tra cui figurano TIM, Vodafone e WindTre.

Per effettuare l’attivazione è necessario che l’iPhone sia connesso ad una rete WiFi, altrimenti non sarà possibile completare la procedura.

A lungo termine, Qualcomm sta puntando sulle iSIM con Snapdragon 8 Gen 2, che mirano a pensionare anche le eSIM. Il futuro di Apple però è rappresentato da quest’ultima tecnologia che lentamente si sta facendo largo anche in Italia.