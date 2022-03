Quali iPhone supportano lo sblocco tramite Face ID con la mascherina?

Il nuovo iOS 15.4 avvenuto ieri sera ha portato con se l’attesa funzione che permette di sbloccare gli iPhone anche quando si indossa la mascherina, e senza Apple Watch. Tuttavia, non tutti gli smartphone Apple sono compatibili.

A giudicare da quanto emerso, non tutti gli iPhone sono compatibili con la feature ed Apple dovrebbe averla attivata solo sui modelli di ultima generazione che includono le nuove versioni del sensore, che è in grado di fornire un livello superiore di precisione rispetto ai precedenti.

Secondo alcune analisi effettuate da 9to5Mac, lo sblocco del Face ID con mascherina è disponibile su iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Non è invece compatibile con alcun modello di iPad, come ampiamente noto ed anticipato negli scorsi giorni.

In lista non figurano iPhone X, iPhone XS ed iPhone 11, che pur avendo il Face ID evidentemente non supportano la funzione. Apple a riguardo non si è ancora espressa ma sicuramente nel corso delle prossime ore provvederà ad aggiornare la documentazione per fare lumi sulla vicenda.

Qualche ora fa, su queste pagine abbiamo discusso dei passaggi da seguire per impostare lo sblocco dell’iPhone con la mascherina grazie al nuovo iOS 15.4 pubblicato nella serata di ieri.