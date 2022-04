Quali iPhone supporteranno iOS 16? Trapela in rete la presunta lista

A poche ore dalle indiscrezioni secondo cui iOS 16 punterà tutto sulla privacy, il sito web iDropNews ha pubblicato quella che dovrebbe essere la presunta lista degli iPhone che supporteranno il nuovo sistema operativo che il colosso di Cupertino dovrebbe annunciare nel corso della WWDC 2022.

Secondo quanto svelato, iPhone 6s, 6s Plus ed iPhone SE saranno tagliati fuori e non verranno più aggiornati. Ciò vuol dire che tutti i modelli successivi potranno installare il nuovo sistema operativo.

Ciò vuol dire che iOS 16 sarà disponibile su:

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS/XS Max

iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max

iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max

iPhone 13/ 13 Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max

iPhone SE 2

iPod Touch di settima generazione

A questi chiaramente si aggiungeranno gli iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro max che saranno annunciati il prossimo autunno e che come avvenuto anche in altre circostanze lo includeranno di default.

Il reveal ufficiale di iOS 16 dovrebbe avvenire nel corso del keynote in programma alla WWDC 2022 di Giugno. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Il sito però è solitamente affidabile ed anche in passato ha svelato in anticipo le novità Apple.