iPhone, trapelano delle rare foto della produzione dell'originale smartphone

La storia del primo iconico iPhone è stata raccontata a più riprese su queste pagine. Tuttavia, finora mancava ancora un tassello importante: delle foto relative alla fase di produzione dello smartphone.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nel corso delle ultime ore sono trapelate online delle rare immagini risalenti proprio al periodo della realizzazione del primo iPhone, l'originale smartphone del 2007. Le foto, che potete vedere a corredo della notizia, ritraggono miriadi di modelli dell'iconico dispositivo nel corso della fase di test. A quanto pare, quelli raffigurati sono i laboratori di Foxconn, la più grande multinazionale in termini di produzione di componenti elettrici ed elettronici.

Stando alle fonti, le immagini riguarderebbero il periodo che va dal 9 gennaio 2007, giorno della presentazione del primo iPhone, al 29 giugno 2007, giornata in cui sono ufficialmente partite le vendite dello smartphone. In ogni caso, a divulgare le foto è stato Bob Burrough, ex Software Development Manager di Apple, che ha deciso di condividere questo raro materiale con il pubblico mediante Twitter. L'autore degli scatti ha affermato che si trattava della primavera del 2007, quindi la finestra temporale coincide.

Insomma, sono giornate di immagini interessanti relative ad Apple. Infatti, recentemente sono emerse online anche delle foto che ritraggono un prototipo di Apple Watch con Lisa Simpson.